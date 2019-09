Zenga: "Stimo molto Giampaolo, ha bisogno di tempo. Domani sarà un bel derby"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex portiere nerazzurro, oggi allenatore, Walter Zenga, ha parlato così del derby di domani: "Entrambe hanno cambiato allenatore e filosofia. Giampaolo lo sa, lo stimo. Ha avuto il coraggio di andare in C per rimettersi in gioco: ha bisogno di tempo. Dalla parte dell’Inter però c’è uno dei migliori allenatori al mondo, che rifiuta categoricamente la sconfitta: sarà un bel derby. E chiaramente da interista tifo Inter”.