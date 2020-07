Milan, la squadra è in crescita: i numeri pre e post Covid

Il risultato con la SPAL è stato deludente, ma il Milan ha confermato comunque di essere una squadra in crescita. A Ferrara è mancata la concretezza, ma la squadra ha creato tanto, come prima non faceva. Questo evidenziano i numeri pre e post Covid, come riporta La Gazzetta dello Sport. Prima del virus il Milan aveva una media di 15,9 tiri verso la porta, ora ne scaglia 23 a partita. Prima giocava nell’area avversaria 26,1 palloni, ora 33,3.