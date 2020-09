Pagelle - Cala, ottima prova. Daniel, Kalulu, Colombo: che gol

Queste le pagelle di Milan-Monza 4-1

Ant. Donnarumma 5,5: risponde bene a Lepore in avvio di gara, ma calcola male il tempo dell’uscita su Finotto, che lo salta e mette dentro il gol del momentaneo pareggio del Monza.

Calabria 7: sta bene e ha voglia di dimostrare che tutte le voci di una sua partenza sono ingiustificate. Stampa il gol del vantaggio con un bel destro dal limite dell’area e, nel complesso, è padrone della sua zona di competenza.

Duarte 5: i segnali negativi che si erano visti con il Novara sono emersi nuovamente anche contro il Monza. Una sola chiusura non può giustificare una serie di incertezze così contro un attaccante come Maric che non è in serata. Ok che non gioca da un anno, ma così c’è da preoccuparsi. (dal 71’ Kalulu 7: un gol bellissimo, al volo da azione d’angolo, che batte Di Gregorio e manda in ghiaccio la partita. Un gesto tecnico inaspettato di rara bellezza).

Bellodi 6: rispetto a Duarte, sembra lui il veterano. Tiene bene la posizione e bada al sodo.

Theo Hernandez 6: va e viene, si accende e si dosa. Bella la chiusura in fase difensiva che evita il 2-2 del Monza.

Kessie 6: alterna cose buone tecnicamente ad errori di scelta che non eravamo più abituati a vedere. (dal 71’ Laxalt 6).

Roback 5,5: si costruisce una buona occasione in avvio di gara, ma dopo aver saltato Paletta, strozza la conclusione verso la porta di Lamanna. Poi cala

Paquetà 5,5: bene con il Novara, così così con il Monza. Chiude bene il triangolo con Daniel Maldini per il gol del 2-1.

Maldini 7: Pioli lo cazzia all’inizio chiedendogli maggior attenzione a livello tattico e lui recepisce il messaggio. Disegna un arcobaleno ricco di colori che si spegne all’incrocio dei pali alla sinistra di Lamanna.

Ibrahimovic 6: lotta, sbuffa, si mangia un’occasione dal limite non da lui, sprona e mette in ansia la difesa del Monza. (dal 71’ Colombo 6,5: si inventa un gran gol e si toglie una bella soddisfazione).