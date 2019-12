Pagelle - Paquetà, errore determinante. Leao entra bene, ma che sfortuna. Piatek lotta per la squadra

Queste le pagelle di Milan-Sassuolo:

G. Donnarumma 6: solo un paio di uscite alte sugli angoli e una parata nel primo tempo per giustificare la sua presenza in campo. Per il resto guarda i compagni non trovare il gol.

Conti 6: Boga lo salta secco solo una volta. Poi gli prende le misure e capisce come prenderlo. Meno propositivo in fase offensiva, quando avrebbe potuto sfruttare la sovrapposizione.

Musacchio 6: Caputo viene anestetizzato bene insieme a Romagnoli. Prende un giallo per proteste dopo che ha atterrato Boga al limite del lato corto dell’area. Ma la sua è una partita ordinata.

Romagnoli 6: chiusure efficaci e buone letture in fase di copertura preventiva. Prova anche a farsi valere sulle palle alte in occasione dei piazzati, ma non trova l’impatto giusto.

Theo Hernandez 6: aveva trovato il gol, ma il fallo di mano di Kessie annulla tutto. Stantuffa in continuazione, ma Pegolo gli dice di no nella ripresa. Ammonito, era diffidato, salterà Bergamo per squalifica.

Kessie 5: è il colpevole del gol annullato a Theo Hernandez per lo stop con il braccio sinistro che fa. Dentro la partita non incide tanto è vero che Pioli poi lo toglie, venendo fischiato (dal 55’ Paquetà 5: ha sulla coscienza almeno due palle gol nitide. Una, pronti-via, su assist di tacco di Piatek, dove inspiegabilmente non trova il gol dai 7 metri. La seconda, su cross di Theo, raccoglie la respinta della difesa dal limite dell’area e calcia fuori da posizione centrale e senza pressione).

Bennacer 6: nella complessità della gara, è un piccolo passo indietro rispetto a Napoli, Parma e Bologna. Ha l’intuizione giusta sul break che nel primo tempo lo porta anche a saltare Pegolo uscito ai 40 metri, ma poi non trova il colpo per mettere la palla in gol. Detta ritmo e uscite palla.

Bonaventura 5,5: la gara era ampiamente sulla sufficienza per Jack, ma il gol che lascia lì sulla respinta di Pegolo nella ripresa grida vendetta. Uno come lui non può commettere un errore simile. Per il resto è sempre lucido, alla quarta consecutiva da titolare. Ma quell’errore pesa.

Suso 5: dopo i segnali di risveglio contro il Bologna, ripiomba in una giornata no. Poco coinvolto e spesso apatico con il pallone tra i piedi, esce nel finale di gara tra il coro della curva e alcuni fischi. (dall’85’ Castillejo sv).

Piatek 6: lotta tanto, in mezzo alla morsa di Marlon e Ferrari. Spesso in isolamento, si sbatte per i compagni. Geniale il tacco con cui mette in porta Paquetà, peccato che poi il brasiliano decida di non far gol. (dal 77’ Leao 6,5: entra bene ed è anche parecchio sfigato perché le due conclusioni che scocca verso la porta di Pegolo si vanno a infrangere una sulla traversa e una sul palo).

Calhanoglu 5,5: nel primo tempo ha la chance per spaccare la porta, ma arriva lungo sull’assist di Theo. Mette alla frusta Pegolo che gli dice di no, ma poi Jack non mette dentro il tap-in. Meglio nel secondo tempo rispetto al primo.

ALLENATORE:

Pioli 6: se i suoi singoli non la buttano dentro, non è di certo colpa sua. Il Milan prosegue sulla striscia di miglioramento globale, ma deve crescere nella fase di finalizzazione.