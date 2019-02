acmilan - Anche al Vismara finisce 2-0: Milan in semifinale

Dopo il 2-0 dell'andata i Quarti di Coppa Italia Femminile si erano già messi in discesa, ma non era facile reagire dopo il pesante ko di Vercelli contro la Juve. Al Vismara il Milan ha ribattuto 2-0 il Sassuolo anche al ritorno e si è qualificato in Semifinale, dove affronterà ancora le bianconere, capoliste in campionato. Una gara non troppo emozionante ma gestita senza problemi dalle nostre ragazze: un gol per tempo, agevolati da un errore - su cross di Giacinti - e poi da una sfortunata deviazione avversaria, hanno spianato la strada alle rossonere di Coach Morace. Una vittoria importante prima della sosta per le Nazionali: la Serie A, infatti, riprenderà solo a metà marzo.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 2-0

MILAN (4-3-3): Korenciova (1'st Zanzi); Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Carissimi, Thaisa Moreno, Alborghetti; Bergamaschi (30'st Capelli), Sabatino, Giacinti (16'st Coda). A disp.: Manieri, Zigic; Giugliano, Longo. All.: Morace.

SASSUOLO: Tasselli; Giatras, Iannella, Daleszczyk, Fishley (33'st Cambiaghi), Orsi, Tomaselli, Ferrato, Giurgiu, McSorley (8'st Pondini), Lenzini. A disp.: Thalmann; Oliviero, Wilson; Tudisco; Faragò. All.: Piovani.

Arbitro: Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

Gol: 34' Giacinti (M), 38'st aut. Giurgiu (M).