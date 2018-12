acmilan - La corsa delle ragazze continua: 2-5 al Chievo

Tre punti per il Milan che batte il ChievoVerona Valpo nell'ultima giornata di andata del Campionato di Serie A femminile.

Battuti 5-2 i padroni di casa grazie alle doppiette di Giacinti e Sabatino e al gol di Giugliano.

Avvio intenso delle nostre ragazze, che trovano tre gol nella prima mezz'ora. All'8' è Giacinti a sbloccare la sfida con un diagonale sotto la traversa. Al 15' il raddoppio, sempre del numero 19 rossonero, che dopo aver raccolto l'imbucata precisa di Giugliano mette in rete il pallone del 2-0. Al 29', invece, è Daniela Sabatino a calare il tris.

Il Chievo, nonostante lo svantaggio maturato, ha provato a ribattere colpo su colpo le avanzate delle nostre ragazze, anche dopo il 4-0 firmato ancora da Sabatino, brava nel girare di testa il corner battuto da Valentina Bergamaschi.

Le clivensi rispondono con un uno-due che riapre la partita: tra il 65' e il 72', infatti, arriva il 2-4.

All'85' l'arbitro concede il rigore al Chievo per un presunto fallo di mano in area rossonera. Sul dischetto va Boni, ma Korenciova indovina l'angolo e salva la porta.

Nel finale Giugliano arrotonda il punteggio dopo uno splendido assist di Giacinti. È la rete del 5-2 che chiude la sfida.

IL TABELLINO

CHIEVO-MILAN 2-5

CHIEVO: Raicu, Ledri, Zanoletti, Motta, Mascanzoni De., Tardini, Fuselli, Tarenzi, Boni, Pirone. A disp. Gritti, Prost, Mascanzoni Da., Salomon, Varriale, Zamarra, Micheli.

MILAN: Korenciova; Rizza, Fusetti, Mendes, Tucceri, Alborghetti, Moreno, Giacinti, Longo, Bergamaschi, Sabatino. A disp. Ceasar, Carissimi, Giugliano, Capelli, Zigic, Cacciamali, Coda. All. Morace.

Marcatori: Giacinti, Giacinti, Sabatino, Sabatino, Giugliano, Tarenzi, Motta.