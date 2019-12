Coppa Italia femminile, il possibile cammino del Milan verso la finale

Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Coppa Italia femminile. Come è noto la squadra di Ganz ha pescato l'Inter femminile, in un derby di coppa dal sapore molto particolare. La sfida contro le neroazzurre andrà affrontata con grande determinazione ma in caso di un passaggio del turno, il Milan conoscerebbe già il possibile avversario agli ipotetici quarti di finale. Contemporaneamente ai sorteggi, infatti, è stato stilato il tabellone che vede le rossonere dallo stesso lato di Fiorentina Women, Ravenna Women, Pink Bari, As Roma, San Marino Acazempi e Hellas Verona. In particolare, in caso di passaggio del turno, la squadra di Ganz affronterebbe la vincente della sfida tra le Viola e il Ravenna e in un ulteriore ipotetico approdo in semifinale si sconterebbe con la vincitrice delle altre doppie sfide.