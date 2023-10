Domani il Milan Femminile di Ganz sarà ospite della Fiorentina

Dopo la vittoria per 4-1 sul Pomigliano, il Milan Femminile tornerà in campo domani alle 15:00 in casa della Fiorentina per il match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile; si tratta di una occasione importante per le ragazze di Ganz, perché le viola si trovano terze in classifica con tre punti in più sulle rossonere.