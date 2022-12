Dove seguire in diretta il Milan Femminile contro il Sassuolo Women

MilanNews.it

In questo week-end si giocherà la 12^ giornata della Serie A Femminile, l'ultima prima delle festività natalizie. Il Milan di Maurizio Ganz, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Roma, scenderà in campo oggi alle 14.30 in casa del Sassuolo. Il match si giocherà allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo e sarà trasmesso in diretta da MilanTV e in live testuale su MilanNews.it.