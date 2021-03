Femminile, 1-0 contro l'Empoli: vittoria fondamentale e tanta personalità

Bastano pochi minuti al Vismara per capire chiaramente la tipologia di partita preparata da mister Ganz. Una visione chiara quella dell’allenatore rossonero: concentrazione, tanta fase di studio e un pressing così intenso da ricordare il gioco della squadra maschile. Milan che domina entrambe le frazioni di tempo, imposta bene in fase di attacco e cerca di approfittare dei diversi errori da parte dell’Empoli. Reazione di carattere e personalità dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter lo scorso 14 Marzo. 3 punti tanto desiderati e la vittoria che arriva proprio in un momento complicato per la squadra di Ganz. Ottima prestazione di Vero Boquete, utile sia in fase difensiva che in attacco. Decisivo il suo assist per Dowie nell’occasione del goal al 62’. Nota positiva anche per Hasegawa: buona pressione, impostazione di gioco, abile nei dribbling e nella lettura di gioco. Prestazione di intensità per Bergamaschi e Giacinti sempre in perfetta sintonia. Resta aperta la corsa scudetto, con la Juventus che è a +6 dal Milan, e continua il sogno Champions per la squadra di Ganz. Con la vittoria di oggi contro l’Empoli, le rossonere infatti raggiungono 42 punti in classifica, consolidano il secondo posto e allungano sul Sassuolo, temporaneamente a 34 punti.

La cronaca del match

Primo tempo molto simile alla gara di andata terminata 0-3 per le rossonere: squadra molto aggressiva in campo e attenta in fase di impostazione. La prima grande chance per il Milan arriva al 5’: sponda di Giacinti e incredibile doppio palo di Vero Boquete. Al 13’ Fifì prova a impostare il gioco con un lancio per il capitano: l’uscita decisiva di Cappelletti nega però il vantaggio alle padrone di casa. Milan che continua a pressare e a cercare la rete del vantaggio: è il minuto 26 e le rossonere cercano di approfittare dell’errore in fase di costruzione dell’Empoli. Dowie strappa palla al portiere avversario e tenta un pallonetto che esce di un soffio. 0-0 al termine del primo tempo: un risultato che sta stretto al Milan. Nonostante le numerose occasioni per le rossonere in fase di attacco, l’ingrediente a mancare è proprio quel pizzico di cinismo determinante. L’inizio del secondo tempo è sulla falsa riga della prima frazione: al 47’ situazione pericolosa con Rizza che si accentra e prova il tiro, bloccato poi sulla linea di porta. Pochi secondi dopo la rete annullata al 62’ per fuorigioco a sbloccare la partita è Natasha Dowie che vince l’uno a uno contro Cappelletti e segna la rete numero 10 nel Campionato italiano. Brivido per Korenciova al 70’ con la conclusione di Prugna che colpisce in pieno la traversa. Ultimi minuti di sofferenza per le rossonere che vedono il tiro su punizione di Glionna sfiorare l’incrocio al 92’. Il risultato finale (1-0),però, sorride alla squadra di Ganz e dà motivazione e forza alle rossonere.