FIGC - Tanti gol ma nessuna vittoria nelle prime tre gare della Serie A 2019/20

Roma, 14 settembre 2019 – La prima giornata della Serie A 2019-20 si apre con tre pareggi e tanti gol. La neo promossa Inter, impegnata nell’esordio casalingo con l’Hellas Verona Women, va in svantaggio nei primi minuti con il gol dell’ex juventina Glionna. La reazione delle nerazzurre però arriva puntuale nella ripresa: prima Von Kerkhoven trova la rete del pareggio, poi Merlo firma il momentaneo 2-1 a quindici dalla fine. I tre punti per la squadra di Attilio Sorbi sfumano in pieno recupero con il secondo centro di Glionna per il definitivo 2-2, ma quello ottenuto dalle milanesi è il primo punto in assoluto nel massimo campionato. Pareggio spettacolare in casa del Pink Bari: le pugliesi si portano in vantaggio al 15’ con Luijks, l’ex rossonera Sabatino e Cambiaghi ribaltano il risultato in favore delle emiliane, la doppietta di Carp porta di nuovo avanti la formazione di casa e la neroverde Zanni sigla al 76’ il finale 3-3. Guadagnano un punto a testa anche l’Orobica Bergamo e il Tavagnacco. Il match lo sblocca la lombarda Assoni al 15’, ma Kongouli nella ripresa evita la sconfitta della formazione friulana. Nelle altre tre gare della prima giornata di questa Serie A scenderanno in campo Juventus Women e la seconda neo promossa Empoli Ladies (in diretta su Sky Sport questa sera alle 20.45), As Roma e Milan nel big match domenicale delle 12.30 (anche questo in diretta su Sky Sport) e Fiorentina Women e Florentia San Gimignano nel primo derby stagionale (domani alle ore 15.00).