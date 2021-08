Giacinti: "Allenamento con la Prima Squadra maschile speciale, eravamo alla pari"

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, è stata intervistata dal quotidiano As e ha dato un parere sull'allenamento congiunto svolto con la formazione maschile a Milanello: “È stata una mattinata speciale e allo stesso tempo serena perché ci sentivamo tutti uguali. Ad un certo punto non ci si accorgeva più che stavamo giocando con la prima squadra del Milan, eravamo tutti uniti e sembrava che lo avessimo sempre fatto. È stato un allenamento molto naturale, abbiamo vissuto insieme, erano anche molto felici. Allenarsi con i ragazzi annulla tutti i danni che si possono subire. Anche quando facciamo cose speciali, cose più tecniche o facciamo punti sono rimasti sorpresi, ma dopo cinque minuti eravamo tutti uguali, non giocavamo ragazzi contro ragazze. Né stava cercando di vedere se fosse un maschio o una femmina. Tiravamo i rigori e non pensavamo a chi li tirava, eravamo alla pari.”