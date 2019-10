Inter-Milan Femminile, biglietti esauriti

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha annunciato il soldout per la sfida di domani tra Inter e Milan, primo derby storico in Serie A Femminile che verrà disputato al Breda.

Biglietti esauriti per il primo Derby di Milano della #SerieAFemminile.



Invitiamo i tifosi rossoneri a recarsi allo stadio Breda solo se in possesso del biglietto per la partita #InterMilan#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/K3AvCBupfE