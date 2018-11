Milan Femminile: 10 calciatrici convocate dalle rispettive Nazionali

Dieci calciatrici del Milan Femminile sono state convocate dalle rispettive Nazionali per i prossimi impegni. Daniela Sabatino, Valentina Giacinti, Laura Fusetti, Lisa Alborghetti e Manuela Giugliano sono state convocate dalla Nazionale maggiore italiana. Thaisa Moreno dal Brasile, Monica Mendes dal Portogallo e Maria Korenciova dalla Slovacchia. Federica Rizza è stata convocata per lo stage dell'Italia Under 23, mentre Nora Heroum ha ricevuto la chiamata per lo stage della Finlandia.