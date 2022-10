Milan Femminile, alle 14:30 il derby in casa dell'Inter: dove vederla

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo weekend si giocherà la 6^ giornata della Serie A Femminile e tra i match in programma c'è anche il derby di Milano: la sfida tra Inter e Milan, che sarà arbitrata da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Andrea Nasti e Ivan Catallo gli assistenti, Tropiano il quarto uomo), si giocherà sabato alle 14.30 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni; il match potrà essere seguito con il live testuale su MilanNews.it.

Inter-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 14.30, su La7, Timvision e anche su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, a partire dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale dell'incontro.