Milan Femminile, Giacinti: "Non molleremo, da domani rialzeremo la testa. Abbiamo bisogno del sostengo dei tifosi per portare questi colori dove meritano di stare"

Il Milan Femminile è stato sconfitto oggi dalla Juventus. L'attaccante rossonera Valentina Giacinti è intervenuta su Instagram per commentare il match. Queste le parole della 19 rossonera: "Sapevamo di giocare contro una squadra costruita per vincere, sapevamo che non era facile, sapevamo di essere noi contro tutti. E’ stato bello vedere un pubblico così numeroso (complimenti alla tifoseria della Juve).. a volte anche noi avremmo bisogno di questo sostegno, del 12esimo uomo, abbiamo bisogno anche di voi per portare questi colori dove meritano di stare.

Nonostante tutto non molleremo, già da domani rialzeremo la testa"