Milan Femminile, il 2023 si apre con 7 gol con 7 marcatrici diverse alla Lazio in Coppa Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver aperto il 2023 con un roboante 7-0 in casa della Lazio in Coppa Italia, in gol con sette marcatrici diverse: Fusetti, Soffia, Thomas, Piemonte, Thrige, Bergamaschi e Dubcova. Con questa larga vittoria la squadra di Ganz è qualificata ai quarti di finale della competizione.il Milan Femminile domenica prossima riprenderà le ostilità anche in campionato. Il prossimo impegno delle rossonere sarà dunque domenica 15 alle ore 12.30 quando al Puma House of Football le ragazze di Ganz ospiteranno il Parma.