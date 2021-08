Milan femminile, le date della stracittadina milanese con l'Inter

Dopo l'ufficialità del calendario della Serie A Femminile, è possibile sottolineare quelle che sono le sfide più importanti per la squadra di Ganz. Il derby con l'Inter, una partita molto sentita, sarà solo alla penultima giornata di campionato: l'andata, in particolare, sarà nel weekend tra il 4 e il 5 dicembre 2021 mentre il ritorno sarà in una data tra il 7 e l8 maggio.