Milan femminile, Mendes "I rossoneri hanno un progetto serio. Vogliamo conquistare un traguardo importante"

Intervenuta ai microfoni di Shekicks, la calciatrice rossonera Monica Mendes ha parlato dell'esperienza al Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha un grande progetto ed è ben chiaro che voglia costruire una squadra di vertice anche al femminile, sono molto contenta di farne parte per la seconda stagione. Siamo vicine al vertice e abbiamo lavorato duramente anche in questa quarantena per farci trovare pronte alla ripresa. E se verrà presa la decisione di finire il campionato fare tutto il possibile per conquistare un traguardo importante”.