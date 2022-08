Milan Femminile, Nina Stapelfeldt si trasferisce al Como a titolo definitivo

Fonte: www.comowomen.it

MilanNews.it

© foto di Fabrizio Cusa ufficio stampa Como Women

La società F.C. Como Women è lieta di annunciare l’arrivo della calciatrice Nina Stapelfeldt a titolo definitivo dal Milan.

Nina, attaccante classe 1995, è nata a Hünenberg, in Svizzera. All’età di 10 anni inizia la sua attività agonistica nelle giovanili del Menzo Reinach, per passare poi nel 2009 al Kriens. Nel gennaio 2014 si trasferisce nelle file delle campionesse in carica dello Zurigo, società con la quale ottiene i suoi primi trofei in carriera: due titoli nazionali e una Coppa Svizzera. Con lo Zurigo, inoltre, Nina fa il suo debutto in UEFA Women's Champions League, l'11 agosto 2014, nella partita vinta per 2-0 contro le lettoni del Rigas. Chiusa la parentesi in Svizzera, dopo 3 stagioni al Lucerna, Stapelfeldt decide di provare un’esperienza all’estero e si trasferisce in Eredivisie, al Twente. Con le olandesi vince al primo anno il titolo nazionale, ma decide di non rinnovare il contratto e provare altre avventure estere, prima in Belgio al Gent e poi in Francia al Soyaux. Nella stagione 2021/2022 veste la maglia del Milan, totalizzando 5 reti e 1 assist in 20 partite in Serie A. Nella nazionale svizzera, inoltre, Stapelfeldt vanta 14 presenze totali tra giovanili e prima squadra.

“Sono molto grata per questa bella opportunità - ha dichiarato l’attaccante svizzera - Giocare in Serie A è un privilegio e farlo a Como lo e ancora di più. Lo scorso anno in Serie B le ragazze e lo staff hanno fatto un ottimo lavoro, vincendo il campionato. Quest’anno, con la mia esperienza, voglio aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono felice di poter lavorare con questo team, una bella squadra con uno staff molto preparato e delle strutture all’altezza di questo campionato.”