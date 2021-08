Milan Femminile, si torna il campo dopo la Champions. Il 29 agosto a Vismara esordio in A con il Verona

Smaltita l'eliminazione dalla Champions League ad opera dell'Hoffenheim, il Milan Femminile guarda già avanti. Le rossonere, che hanno centrato un risultato storico ma hanno ceduto il passo ad un avversario di livello, ritorneranno in campo il prossimo 29 agosto a Vismara per la prima giornata di Serie A in programma con il Verona.