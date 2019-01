MN - Morace: "Le ragazze stanno bene mentalmente, mi piace lavorare sui punti deboli delle avversarie. Concentrazione a Firenze"

Carolina Morace è stata intervistata da MilanNews.it dopo il largo successo sul Pink Bari al Vismara.

Sulla gara: "L'ultima partita fatta col Chievo aveva mostrato un differente approccio delle ragazze alla partita, lo stesso approccio di oggi. Si è continuato a giocare nonostante il vantaggio. Le ragazze stanno bene mentalmente, hanno ancora voglia di fare e stupire, mi fa molto piacere".

Sulla squadra: "Nel girone d'andata abbiamo perso punti strada facendo pur giocando bene. Oggi abbiamo preso tre traverse, ma tra le occasioni e i gol segnati la proporzione c'è, mentre in altre partite c'è stata sproporzione".

Su Bergamaschi terzino: "Ho dovuto adattare Bergamaschi come terzino, è una giocatrice molto intelligente, non è mia intenzione farle fare il terzino ma può farlo".

Sul gioco di prima: "Il Bari ha menato un po' troppo, giocare di prima è stato dovuto anche questo. Emanuela deve migliorare su questo, a volte gioca di prima quando non è necessario, ma oggi non mi sento di dirle che ha sbagliato visto quello che succedeva in campo".

Su Giacinti: "E' stata sfortunata a prendere la traversa, ha giocato bene, ha subito tanti falli ma non ha mai perso la calma. Nessuno ha reagito, questo mi fa piacere. Valentina è quella che ne ha prese di più e non è caduta nelle provocazioni".

Sul prosieguo della stagione: "Questa partita ci dà morale e ci fa capire quanto siamo forti".

Sulla migliore in campo: "Oggi abbiamo giocato veramente bene, è difficile dire chi ha giocato meglio. Linda ha fatto delle incursioni che mi hanno stupito, ha continuato ad accelerare anche alla fine, ma ho visto fare della aperture a Lisa Alborghetti a livello di calcio internazionale. Hanno giocato tutte bene".

Su Cacciamali: "E' giusto che abbia anche lei delle opportunità, il mio problema è che ho tutte attaccanti in panchina, si devono un po' sacrificare. Sono contenta per la sua prestazione".

Sul modulo: "Non credo si possa rivedere nelle prossime partite, è molto offensivo. Devo vedere anche cosa avrò a disposizione, in casa della Fiorentina credo che ci copriremo un po' di più".

Sul girone di ritorno: "Dobbiamo preparare qualcosa, mi piace lavorare sui punti deboli della squadra avversaria, le mie giocatrici capiscono, si adattano benissimo ai sistemi e ai movimenti".

Sul turnover: "La squadra non si è disunita, chi è entrato ha fatto il suo. Martina ha fatto un esordio positivo, sapeva quello che doveva fare. Era un po' in tensione, ha fatto qualche errore di controllo ma era tesa".

Su cosa fare per vincere a Firenze: "Serve concentrazione".