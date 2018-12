Morace a MTV: "Derby emozionante, contro il Sassuolo vogliamo vincere. Aspettiamo questa partita"

Carolina Morace è stata intervistata da Milan Tv dopo la vittoria del Milan Femminile sull’Inter nel primo derby della Madonnina valido per la Coppa Italia: “È stata una partita emozionante sotto due aspetti. Prima di tutto perché era un derby, e poi è stata emozionante per come sono venuti i gol, per la nostra rimonta. Il Sassuolo è una partita che stiamo aspettando, per come è maturato il pareggio all’andata in campionato. È stato strano perché abbiamo fatto i nostri e i loro gol. Noi vogliamo a vincere ogni partita, contro il Sassuolo avrà un doppio significato per quello che riguarda le calciatrici”