Morace a MTV: "Il gruppo è la nostra forza. Giugliano è recuperata, ci sarà. So cosa dire alle ragazze nello spogliatoio prima della partita"

Carolina Morace ha parlato a Milan Tv alla viglia della sfida contro la Juventus di domani: "La Juventus ha ampliato l’organico, noi no. Siamo solo cresciute a livello collettivo, è la nostra forza. Dopo la partita di andata ho detto che dopo il palo di Cernoia le abbiamo annichilite, ogni partita fa storia a sé. Non ci sono tre gol di differenza tra noi e loro. In settimana le abbiamo studiate, abbiamo studiato dove ci possono mettere in difficoltà e dove possiamo farlo noi. Consideriamo questa come una partita a sé stante. Abbiamo tenuto a riposo Giugliano contro il Verona per una botta subita, oggi sta bene. Non era niente di grave, ha recuperato del tutto. Tutte le ragazze sono a disposizione. Le ragazze che stanno in panchina sono pronte ad entrare. Affrontiamo questo impegno nel migliore dei modi”

Sull’esperienza di chi ha giocato lo spareggio tra Brescia e Juventus l’anno scorso: “Qualcosa si portano, per forza. Secondo me è positivo anche se si tratta di due squadre diverse. La rabbia e l’orgoglio di non aver vinto lo scudetto allo spareggio mi auguro venga fuori. Io passo determinati valori ma questi devono essere seguiti dalle calciatrici, se succede da quelle più rappresentative è più semplice. Le ragazze si sono rese conto di non essere qui per caso. Dopo la Fiorentina abbiamo fatto risultati importanti”

Sulle occasioni: “Quando si hanno tante occasioni e pochi gol qualcosa non va. Contro la Juventus e contro il Sassuolo abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo creato, in altre partite abbiamo creato tanto e concretizzato poco e si è visto. Ultimamente non stiamo avendo questo problema. Mi auguro di avere la lucidità di ottimizzare le occasioni che si creeranno”

Su cosa dire alle ragazze: “Ogni allenatore ci pensa. Io ho il problema che quando penso a qualcosa succede qualcosa e mi fa cambiare idea. Partite del genere non hanno bisogno di extrastimoli ma so cosa devo dire”