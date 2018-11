Morace: "Calcio femminile italiano ora più vicino agli standard europei ma il sistema può crescere ancora"

Il Milan ha deluso in questo avvio di campionato, alternando prestazioni convincenti a partite giocate decisamente sottotono. L’ultima uscita contro l’Inter della squadra di Gattuso ha deluso il tifo rossonero, sia per quanto riguarda il gioco che sotto...

Una vittoria, quella contro il Genoa, che vale doppio. Perché ottenuta al fotofinish, quando tutti stavano ormai rassegnandosi al pareggio. Soprattutto, perché consente al Milan di raggiungere la Lazio al quarto posto in classifica. Rino Gattuso è in...

AC Milan e Invent hanno stretto una nuova partnership commerciale che vede l’azienda veneta, nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, diventare Official Green Energy Partner per la stagione...

Proviamo a tornare con la memoria ad un anno fa. Il Milan si trascinava stancamente da una vittoria contro Spal, Chievo o Sassuolo ad una sconfitta contro Roma, Inter o Napoli. Non c'era sangue nelle vene, non c'era forza nella corsa, mancava chiarezza negli schermi. Quel...

Milan, un mercato da Champions: a gennaio un rinforzo per reparto, Elliott non si fermerà a Paquetà

Milan, Montolivo fuori rosa: il motivo non è stato reso noto

Milan, Bertolacci e Mauri con le valigie in mano

Milan, Leo e Maldini in pressing sulla squadra

Musacchio a MTV: "L'anno scorso un po' particolare, ora gioco di più e sono felice. Quarto posto? Non montiamoci la testa"

TMW - Real Madrid, osservato Suso. Il Chelsea rimane in pole

Udinese-Milan, i convocati di Gattuso: il ritorno di Montolivo, out Calhanoglu, Calabria e Jack

Udinese, Velazquez: "Sono convinto di poter battere il Milan, giocando come ci siamo allenati vinceremo di sicuro"

Sky - Udinese-Milan, rossoneri ancora col 4-4-2: possibile presenza di Zapata, in mediana coppia Kessie-Bakayoko

Milan, a Udine senza cinque titolari: assenze pesanti per Gattuso

Milan: prima convocazione per Montolivo

Gattuso sugli infortunati: "Calha ha ancora male, Jack in miglioramento. Biglia e Caldara restano a casa fino a lunedì"

Gattuso: "No sorrisi, Milan batta ferro"

Gattuso su Conti: "E' un giocatore forte, deve togliersi le paure. La cicatrice rimane in testa non nel ginocchio"

Gattuso su Bertolacci: "Ho voluto tenerlo in estate, ha avuto poco spazio ma la colpa è mia"

Montolivo esulta per la convocazione: "Felice di tornare finalmente coi ragazzi"

Udinese, i convocati per il Milan

Morace: "I sette gol di Sabatino? Per quante occasioni ha avuto avrebbe potuto farne 17"

Rai Sport - Napoli, no a Ibrahimovic: De Laurentiis vuole un grande rinforzo estivo

Serie A Femminile, la classifica aggiornata in attesa di Milan-Juventus

PSG, Blanc: "Football Leaks? Siamo tranquilli, non rischiamo nulla"

ESCLUSIVA MN - Repice: "Gattuso diventerà un top. Ibra toglie spazio a Cutrone? Non importa, è di un'altra categoria"

Champions,Messi sarà convocato per Inter

Probabile formazione - Si torna al 4-4-2: Abate e Zapata in difesa, nuova occasione per Bakayoko

RMC SPORT - Pea: "Calcio italiano difficile per i giovani. Squadre B utili"

MN - Repice: "Il 442 può essere la carta vincente di Gattuso per il campionato"

Bolt non molla, avrò altre opportunità

Atletico Madrid, Simeone: "Kalinic in crescita"

Morace: "I sette gol di Sabatino? Per quante occasioni...

Serie A Femminile, la classifica aggiornata in attesa di...

Carolina Morace, in conferenza stampa oggi, ha parlato così del movimento calcistico femminile: "Rispetto ai miei tempi, il calcio femminile è cresciuto a livello tattico e fisico. Siamo più vicine agli standard europei. A livello di risonanza, entrando nel sistema grandi squadre è normale che cresca il complesso: le calciatrici sono più tutelate e responsabilizzate. Questo sistema potrà crescere ancora di più, soprattutto perché questo è l'anno del mondiale e può essere pubblicizzato ancora di più".

Invio richiesta in corso

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy