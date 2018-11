Morace: "I sette gol di Sabatino? Per quante occasioni ha avuto avrebbe potuto farne 17"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Carolina Morace ha parlato così di Sabatino: "Mi stavo trattenendo (ride, ndr). Da un lato mi dispiace e dall'altro sono contenta perché è sempre in vetta alla classifica capocannonieri, ma al posto di 7 avrebbe potuto già farne 17 per quante palle ha avuto. Va bene però, ci stiamo lavorando perché creiamo tanto e dobbiamo essere più brave a concludere soprattutto contro le big come Juventus e Fiorentina che difendono al top. A volte, bisogna capitalizzare quell'unica mezza occasione che ti concedono. Preferisco però che abbia tante occasioni come ora che non arrivare mai davanti alla porta".