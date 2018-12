Morace: "Roma? Non è stata una passeggiata. Abbiamo superato un esame di maturità, buona prova di carattere"

Coach Carolina Morace ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la vittoria delle sue calciatrici di questo pomeriggio contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni

Sul secondo tempo: "Non è stata una passeggiata e lo sapevamo, perché la Roma è una squadra che gioca veramente bene. Conosco molto bene la loro Coach e giochiamo in maniera un po' speculare. Nel primo tempo hanno fatto tanto pressing soprattutto su Thaisa Moreno e questo ha un po' impedito alla squadra di emergere, poi nel secondo tempo siamo riuscite a organizzarci meglio: abbiamo preso due pali e forse il gol che ci hanno annullato era regolare. Abbiamo anche rischiato qualcosina, ma nel secondo tempo siamo uscite molto bene".

Sull'esame superato: "Giochiamo bene, siamo cresciute molto e a Roma abbiamo superato un esame di maturità. Loro hanno perso punti a inizio stagione ma non erano così in palla. Per me era una partita veramente difficile, come contro Juventus e Fiorentina".

Sulla prestazione: "Quella di oggi è stata ancora una prova di carattere. Siamo andate sotto di un gol ma la squadra non si è disunita, anzi. Le ragazze si sono aiutate molto in campo, si sono sacrificate tutte: da Sabatino a Giugliano ad Alborghetti e Carissimi quando è entrata. Alla fine siamo anche riuscite a gestire bene il possesso palla ed è un altro passettino in avanti rispetto a quello che stiamo facendo".