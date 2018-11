Morace: "Un successo contro la Juve ci darebbe morale ma loro sono la squadra da battere nel femminile"

Carolina Morace, nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato così di Milan-Juventus, in programma per domani alle 12.30: "A noi farebbe tanto morale e piacere un successo, vorrebbe dire avere il primato solitario della classifica. Una vittoria ci porterebbe ancora più voglia, ma la Juventus nel calcio femminile è la squadra da battere e si sono ancora più rafforzate. Speriamo di fare un ottimo risultato, anche se sappiamo che loro sono state create per vincere mentre noi veniamo ex novo. All'inizio nessuno ci considerava, ora siamo in testa. Noi ci rendiamo conto di migliorare di gara in gara, ma so per prima io dove dobbiamo migliorare. Può essere simile alla gara fatta contro la Fiorentina. Al di là delle individualità, sarebbe una partita di carattere. La cosa che mi fa più piacere è che mi dicono che le mie ragazze siano 11 'Caroline', perché non mollano mai e hanno la voglia di vincere sempre e contro chiunque".