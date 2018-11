R. Manieri a Sky: "La nostra arma in più è l'esperienza di Morace. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro"

Raffaella Manieri ha parlato a Sky Sport nell’intervallo di Milan-Juventus: “Siamo arrivate silenziose ma ci stiamo allenando da luglio. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e Carolina ci sta aiutando tantissimo. La sua esperienza è la nostra arma in più. Spero di tornare presto dall’infortunio. La Fiorentina è molto forte in attacco, hanno tanti attaccanti bravi e la fortuna di avere un buon cambio in panchina, hanno la panchina lunga. Il Sassuolo è una squadra grintosa e come ha dimostrato contro di noi non molla mai. La Juventus è più tattica, ha più esperienza”