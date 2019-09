Rossonere al Brianteo: tutto pronto

Dopo la Roma, l'Orobica Bergamo. Archiviato il debutto vincente ed entusiasmante in trasferta, è il momento di pensare all'esordio casalingo nella nuova Serie A femminile. Le rossonere, sabato 20 settembre alle 15.00, ospiteranno la formazione bergamasca di Marianna Marini nella seconda giornata di campionato, la prima al Brianteo di Monza, lo stadio dove in questa stagione si giocheranno le gare casalinghe del Milan di Mister Ganz.

Una tappa importante per mantenere la vetta della classifica, a punteggio pieno, prima della lunga sosta per le Nazionali. Anche perché al rientro sarà subito Derby. L'avversario arriva dal pareggio con il Tavagnacco (1-1), nella scorsa stagione sia l'andata che il ritorno ha sorriso alle rossonere, ma non va sottovalutato. L'ingresso per Milan-Orobica sarà gratuito, un motivo in più per invitare tutti i tifosi ad assistere al match e poter sostenere le nostre ragazze. Vi aspettiamo!

Per chi non potrà raggiungere il Brianteo sarà possibile seguire la partita live su AC Milan Official App.