Sabatino-Gama presentano la sfida Milan-Juve femminile

Tramite un video pubblicato su Twitter dalla Juventus il difensore bianconero Sara Gama e l'attaccante del Milan Daniela Sabatino hanno presentato la sfida fra le due squadre che andrà in scena domani pomeriggio a Varese. “Come potrei dimenticarmi di te, dagli anni di Brescia fino alla Nazionale. - racconta Sabatino - Con l'Italia ci siamo guadagnati i Mondiali, ma in campionato ci giochiamo lo scudetto e dopo quelli con il Brescia voglio vincerlo con il Milan”. “Già una volta volta ci siamo giocati lo scudetto (l'anno scorso allo spareggio con la vittoria bianconera NdR)”, le ricorda Gama.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">🇬🇧 In 24 hours it's time for <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanJuve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanJuve</a>! ⏰ Sara Gama and Daniela Sabatino preview the big match 🤜🤛<br><br>🇮🇹 Tra 24 ore inizia <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanJuve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanJuve</a>! ⏰ Sara Gama e Daniela Sabatino ci presentano la super sfida 🤜🤛 <a href="https://t.co/8pqKJsq8kK">pic.twitter.com/8pqKJsq8kK</a></p>— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) <a href="https://twitter.com/JuventusFCWomen/status/1058682702553960450?ref_src=twsrc%5Etfw">3 novembre 2018</a></blockquote>

