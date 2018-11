Sabatino: "Prime in classifica. Io alla Inzaghi? Ho tanto da imparare"

In gol anche oggi. Stiamo parlando di Daniela Sabatino, che ha firmato la rete del 3-0. Un episodio chiave, che ha chiuso i giochi con largo anticipo. Ecco il suo commento a caldo sulla sfida ad acmilan.com:

"È stata una partita bella ed emozionate, contro una grande squadra. Siamo molto contente, sia per la prestazione della squadra che per il gol. Per me la fascia di capitano è una responsabilità in più e cerco sempre di dare il 200% per questa maglia. Inzaghi è il mio idolo, dicono sia furba in area come lui, ma ho ancora tanto di imparare. La classifica? Siamo prime, ma il campionato è ancora lungo. Dobbiamo pensare a noi stesse e dare sempre il massimo. A maggio tireremo le somme".