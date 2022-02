Serie A Femminile, altro risultato positivo per Ganz: 3-1 contro le capitoline

Quattordicesima giornata di Serie A Femminile: il Milan di Ganz, al quarto posto in classifica e a quota 31 punti, guadagna 3 punti fondamentali contro le capitoline e porta a casa la sua terza vittoria consecutiva in Campionato. Tuttavia la distanza con la seconda e la terza in classifica resta invariata, considerato anche i risultati sugli altri campi, con il Sassuolo che si è imposto per 3-1 sulla Samp e la pesante vittoria delle giallorosse per 5-2 sul Pomigliano. Nonostante le tante gare alla fine della stagione, la corsa Champions League continua ad essere sempre aperta e ad accendersi ancora di più, visto che a dividere il Milan dal secondo posto sono solo 3 punti.

La gara contro la squadra di Franzè si fa subito in salita per le rossonere. A sbloccarla sono di fatto le capitoline, che approfittano al 7’ di un contropiede . - nato da un corner per le rossonere- per mandare Visentin in porta, segnando la rete del vantaggio. Accusato il colpo, la guerriere di Ganz provano fin da subito a reagire, in particolare sfruttando diverse occasioni, prima con Jane che ci prova al 17’ dalla lunga distanza e poi con Christy Grimshaw al 24’ che si coordina su un cross perfetto di Alia Guagni, ma la conclusione è centrale e facile per il portiere avversario. Minuto dopo minuto è di fatto il Milan a crescere e a creare le occasioni più golose, prima con il colpo di testa alto di Valentina Bergamaschi e poi con il palo colpito in mischia da Thomas. Ma basta aspettare qualche minuto per vedere ripagati tutti gli sforzi delle rossonere. A riaprire il match è la “neo” rossonera Martina Piemonte, a quota due reti in campionato e già leader in attacco. Nella ripresa la squadra di Ganz continua ad aggredire e a cercare insistentemente la rete del 2-1. Sliding doors l’ingresso di Nina Stapelfeldt al posto di Guagni che cambia di fatto le sorti della gara. All’89’, dopo soli 3 minuti dal suo ingresso, è proprio la nostra numero 10 a portare le compagne di squadra in vantaggio e nel pieno del recupero Thrige Andersen segna la rete del 3-1 e chiude definitivamente un match partito sicuramente con non poche difficoltà, ma che le rossonere hanno avuto la forza e il cinismo di ribaltare.