Serie A femminile, i finali: Roma forza tre. La Fiorentina vede la vetta

Nella quinta giornata di Serie A femminile la Roma allunga la sua striscia positiva vincendo per 3-0 in casa contro l'Orobica. La squadra di Betty Bavaglioli dopo un inizio complicato sembra aver trovato la giusta quadra per continuare il campionato e risalire la classifica che ora la vede nel gruppone centrale con 7 punti con ChievoVerona Valpo, Verona e Tavagnacco. Di queste solo la prima fa punti pareggiando contro il Sassuolo grazie a una rete di Sardu a dieci dalla fine che fa il pari con quella di Giurgiu a fine primo tempo. Le altre due invece crollano: il Verona cade in casa di una Pink Bari, alla prima vittoria in stagione, trascinata da Ceci e Pasqualini, mentre le friulane cadono in casa di una Fiorentina che non sembra accusare il colpo dell'eliminazione in Champions. A trascinare la squadra di Cincotta sono i terzini Philtjens e Guagni che permettono alle viola di vedere la vetta essendo a -1 dal tandem formato da Juventus e Milan. Questi risultati, marcatrici e classifica dopo l'ultimo turno:

Atalanta/Mozzanica-Florentia 1-2 (72° Stracchi; 20° Dongus, 37° Salvatori Rinaldi)

Pink Bari-Verona 2-1 (37° Ceci, 81° Pasqualini; 50° Dupuy)

ChievoVerona Valpo-Sassuolo 1-1 (79° Sardu; 40° Giurgiu)

Fiorentina-Tavagnacco 2-0 (33° Philtjens, 77° Guagni)

Roma-Orobica 3-0 (12° Di Criscio, 23° Bonfantini, 61° rig. Serturini)

Milan-Juventus (domani ore 12:30)