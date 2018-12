Serie A Femminile, il programam del prossimo turno: il Milan giocherà contro l'Atalanta

Il Milan Femminile di Carolina Morace ha vinto ieri contro la Roma, confermando la propria leadership. Le rossonere torneranno in campo in Serie A sabato 15 dicembre contro l’Atalanta, tuttavia, il Milan sarà impegnata precedentemente contro l’Inter per il derby di Coppa Italia.

Questo il programma della decima giornata di Serie A Femminile:

Hellas Verona Women – Chievo Verona

Milan-Atalanta

Pink Bari-Roma

Sassuolo Femminile-Florentia

Fiorentina-Orobica Bergamo

Tavagnacco-Juventus