Questo il tabellone completo delle partite in programma per il prossimo turno di Serie A Femminile, valido per la nona giornata di campionato.

Atalanta-Chievo Verona

Hellas Verona-Tavagnacco

Juventus-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Roma-Milan

Florentia-Fiorentina