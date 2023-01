Serie A Femminile, Laura Giuliani MVP del mese di dicembre

Come riportato dal canale Twitter del Milan, Laura Giuliani, portiere delle rossonere di Ganz, è stata nominata la miglior giocatrice del mese di dicembre.

