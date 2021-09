Serie A Femminile, SAM-MIL (0-0): ottimo primo tempo per le rossonere, ma manca il goal

Ottimo primo tempo per le rossonere di Maurizio Ganz contro la Sampdoria. Il risultato recita sì 0-0, ma il Milan ha avuto diverse e importantissime azioni da goal. Tre di queste per Valentina Giacinti, fermata prima dal portiere locale Babb e poi sfortunata su una doppia conclusione finita l'una ad un soffio dal palo e l'altra allontanata sulla linea dall'intervento di Novellino; grosse chance anche per Boquete, il cui tiro poco dopo la mezz'ora è stato respinto da Babb, e per Adami, la cui conclusione nel finale del tempo è finita a pochi centimetri dal palo. Unica occasione per la Sampdoria al 40' con la traversa su calcio d'angolo di Rincon. Al Milan Femminile, dunque, manca solo il goal e ci sono i secondi 45 minuti per trovarlo.