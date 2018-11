V. Giacinti a MTV: "Premio per calciatrice del mese è un orgoglio. Sto imparando da Coach Morace, la nostra forza è il gruppo"

Valentina Giacinti, premiata come calciatrice del mese d’ottobre, ha parlato così a Milan TV: “Per me è motivo di orgoglio vincere questo premio e sono molto contenta di averlo vinto come prima anche quest’anno. Devo ringraziare le mie compagne, siamo un grande gruppo, lo staff e Coach Morace che ci sta aiutando tantissimo. Potevo fare più gol, è quello che mi dice il Coach, che mi spinge tantissimo per concretizzare il più possibile. Devo migliorare ancora tanto, con la mentalità di coach Morace sto imparando. Siamo arrivate in cima alla classifica vincendo contro Fiorentina e Juventus, ha fatto la differenza il gruppo e la voglia di vincere. A Milano si sta bene, cerchiamo di aiutarci dentro e fuori dal campo, siamo compatte. Continueremo così. Siamo contenti che sia uscito l’Inter, fare un derby è bellissimo. Cercheremo di fare una bella partita per coinvolgere ancora più persone a vederci”