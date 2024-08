Alesi dopo la sconfitta del Milan Futuro a Chiavari: "Ripartiamo da 0"

Il Milan Futuro di Daniele Bonera ha ieri sera esordito in Serie C non riuscendo a dare seguito alle ottime prestazioni delle ultime settimane in Coppa Italia. La formazione rossonera ha infatti perso per 1 a 0 contro la Virtus Entella, una delle favorite del girone per salire in Serie B l'anno prossimo.

La trasferta di Chiavari ha permesso ad alcuni giocatori di compiere il loro esordio con la maglia del Milan, come Gabriele Alesi, che in un post pubblicato sui propri profili social ha scritto: “Non è l’inizio che volevamo, ma ripartiamo da 0 e testa alla prossima”.