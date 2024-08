Bonera prepara la sfida al Lecco: "Vogliamo passare il turno, ho ampie garanzie per fare una buona partita"

Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha parlato a Milan TV in vista della gara di Coppa Italia Serie C contro il Lecco di sabato. Queste le sue dichiarazioni:

La sfida di Coppa Italia: “Da parte nostra ci sarà l’obiettivo di passare questo turno di Coppa Italia. Ci sono difficoltà logistiche, qualche ragazzo è rientrato dagli Stati Uniti con la Prima Squadra, ancora non so se qualcuno farà parte del gruppo per la partita. Però devo dire che sono qui mi danno ampie garanzie per far sì che possa uscire una buona partita”.