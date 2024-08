Camarda ideale per Milan Futuro, Banchini: "Vederlo con l'U23 è un plus del nostro movimento "

Nel corso della diretta di "A Tutta C," trasmissione targata TMW Radio e dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto mister Marco Banchini. Queste le sue interessanti considerazioni sul mondo del Milan Futuro e in particolare su Francesco Camarda, già a segno con la maglia rossonera anche in Serie C. Le sue parole:

"Ho avuto la fortuna di lavorare quattro anni all'estero, e dico che in Italia ci siamo arrivati un po' dopo ma vedo ora la grande tendenza di buttare dentro i 2005, i 2004. Camarda con l'U23 va direttamente in Serie C, e questo è davvero un plus che il nostro movimento sta facendo: è un classe 2008, l'ho visto anche nei dettagli più sporchi come pestare i piedi o alzare il gomito, cose che quando giochi a un livello importante che ti prepara ai grandi palcoscenici non sono casuali. Ha fatto anche una doppietta a Novara, comprensiva poi di una traversa. Da fuori spero non gli mettano pressione, ma quella probabilmente arriverà da sola, specie se prima di Natale avrà fatto un certo percorso".