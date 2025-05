Disastro Milan Futuro: Kirovski verso l'addio dopo la retrocessione in Serie D

vedi letture

La retrocessione del Milan Futuro in Serie D ha già provocato la prima scossa dirigenziale: verso l'addio il direttore sportivo americano, Jovan Kirovski, il dirigente voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic e responsabile delle ultime due sessioni di mercato.

Il progetto, lanciato con grandi ambizioni per valorizzare giovani talenti e fare da ponte tra la prima squadra e il settore giovanile, è costato al club rossonero tra i 13 e i 15 milioni di euro. Tuttavia, l’investimento non ha dato i frutti sperati: la squadra ha chiuso la stagione con un fallimento sportivo evidente, culminato nella discesa tra i dilettanti.

La posizione di Kirovski non ha mai segnato un inizio produttivo e di crescita, forse dettato dal fatto che fare calcio in americano è del tutto diverso che farlo qui in Italia, in Serie C senza alcuna esperienza nel nostro paese. Così, la sua imminente uscita segna l’inizio della resa dei conti per un progetto che, almeno per ora, ha deluso su tutta la linea.