Domani l'esordio ufficiale del Milan Futuro: avversaria, orario e competizione

La Serie C nelle scorse settimane ha annunciato dei cambi di orario di alcune partite del Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Quest'anno alla competizione prenderà parte anche il neonato Milan Futuro che disputerà il campionato professionistico nel terzo livello della piramide del calcio italiano. I rossoneri di mister Bonera erano stati sorteggiati contro il Lecco, appena retrocesso dalla Serie B dove ha giocato per una stagione. La partita era fissata per il 10 agosto alle ore 18 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Come comunicato dalla Serie C, è cambiato l'orario della sfida che si terrà alle ore 21: rimane invariata invece la data e il luogo della sfida. La partita contro il Lecco sarà la prima storica gara ufficiale della storia del Milan Futuro: una settimana dopo l'eventuale Secondo Turno contro la vincente di Renate-Novara; due settimane più tardi l'esordio ufficiale nel campionato (girone B), in trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella.

Questa la designazione arbitrale:

LECCO – MILAN FUTURO

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro

Assistenti: Tommaso Mambelli di Cesena e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno

Quarto uomo: Stefano Milone di Taurianova