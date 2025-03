Le pagelle di Legnago-Milan Futuro, 2-1: Vos sciagurato, Raveyre avventato

Le pagelle di Legnago Salus-Milan Futuro, 2-1: partita valida per il 29° turno del campionato di Serie C, girone B.

RAVEYRE, 4.5: passa gran parte della gara inoperoso, sicuramente incolpevole sul primo gol. Rovina tutto con un'uscita senza senso che causa il rigore decisivo e che regala i tre punti al Legnago. Uscita avventata e ingenuo

QUIRINI, 6: buona intraprendenza, anche in una posizione più arretrata del solito che, purtroppo, ne disperde un po' le qualità principali. Mette a referto comunque una delle occasioni più importanti del Milan, nel primo tempo dopo pochi minuti

CAMPORESE, 6: difficile trovare delle colpe al capitano di giornata, fa una prova attenta e precisa dal punto di vista difensivo, soffrendo poco o nulla con i fisici attaccanti avversari.

MINOTTI, 6: lo stesso discorso vale anche per Minotti che con Camporese forma una buona coppia. I due gol del Legnago sono i reali due pericoli dei padroni di casa, sui quali loro non hanno eccessive colpe

BOZZOLAN, 5.5: anche lui paga la posizione un po' troppo arretrata e una squadra avversaria chusa che non gli permette di sprigionare la sua velocità. Commette tanti errori tecnici che spesso spezzano il ritmo della manovra

BRANCA, 5: al di là di una partita generosa in fase di non possesso e un po' timida in termini di costruzione, ha sulla coscienza l'enorme gol mangiato qualche secondo prima del ribaltamento di fronte che porta al fallo da rigore in favore del Legnago. Grave peccato di lucidità davanti alla porta.

VOS, 4: partita sciagurata del centrocampista olandese, che sciupa fragorosamente la chance da titolare. Nel corso di un primo tempo in cui i rossoneri godono del vantaggio nel risultato e anche degli uomini in campo, si prende un'ammonizione sciocca e soprattutto regala il gol agli avversari. Tiene troppo il pallone e se lo fa scippare al limite dell'area. Oddo lo toglie all'intervallo.

dal 45' st MALASPINA, 6: ingresso battagliero come sempre. Lotta in mezzo al campo con grande volontà, anche se da un punto di vista tecnico non porta grande apporto alla squadra.

OMOREGBE, 6.5: nel corso della gara è l'unica vera arma offensiva rossonera, i pericoli passano sempre dai suoi piedi. Il gol è davvero bello: come un fulmine raccoglie il pallone dal limite della sua area e si fa tutto il campo seminando uno dopo l'altro tre difensori che non riescono a tenere il passo. Davanti a Perucchini è freddo. Si costruisce un altro paio di mezze occasioni ma senza trovare la rete, prima di essere sostituito.

dal 67' TURCO, 6: il suo ingresso non è tutto da buttare anche se non porta l'effetto desiderato, ovvero il gol. Comunque crea un paio di situazioni su cui i compagni non hanno la prontezza di avventarsi

SIA, 5.5: l'impegno del ragazzo non si discute, sempre in movimento. Il problema è che Sia non riesce mai a trovare la posizione per far valere la sua rapidità e la sua tecnica nello stretto. Rimane troppo spesso fuori dal gioco.

dal 67' ALESI, 6: entra per l'assalto finale del Milan Futuro che però, semplicemente, non c'è. Prova a prendersi qualche responsabilità andandosi a prendere il pallone tra le linee ma invano.

FALL, 6.5: buona prova come esterno a tutta fascia sia difensivamente che offensivamente dove combina bene con Omoregbe che gli gioca qualche metro avanti. Nella ripresa va vicino alla rete con un guizzo in mezzo all'area. Viene sostituito perché ammonito e a rischio doppio giallo.

dal 67' D'ALESSIO, 5.5: il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati da Oddo. Anzi, la pià grande occasione del secondo tempo del Milan Futuro capita sui suoi piedi su un contropiede lanciato a rete che però cestina clamorosamente

MAGRASSI, 5: da lui, giocatore di grande esperienza, ci si aspetta sempre qualcosa di più. Vero che viene spesso lasciato da solo, nonostante la superiorità numerica. Oggi però è sporco nelle sponde, che solitamente sono una sua evidente qualità, e poco reattivo a cogliere i suggerimenti dei suoi compagni.