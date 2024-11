live mn Bonera: "Non sono stupito dall'andamento fino a qui. Jimenez di valore: deve migliorare in fase difensiva"

vedi letture

Il Milan Futuro pareggia 2-2 contro il Sestri Levante nella sfida cruciale per la coda della classifica. Non una grande prestazione dei rossoneri che hanno comunque portato un punto a casa. Al termine della gara, nella sala conferenze del "Felice Chinetti", il mister Daniele Bonera ha parlato in conferenza stmapa.

Sulla partita: "Il primo tempo lo abbiamo disputato bene, ma nella ripresa no. Il nostro percorso è così, ci saranno altre situazioni in cui ci saranno alti e bassi e dobbiamo cercare di migliorare. Nel primo tempo abbiamo inziato bene e con una approccio aggressivo, avevo chiesto una partita coraggiosa. Solo con un episodio ci hanno pareggiato. Nel secondo tempo siamo un po' calati e la partita di giovedì si è fatta un po' sentire"

Sugli assenti: "Sandri ha preso una brutta botta a Pescara e Minotti aveva la febbre. Camarda è in prima squadra e Liberali pensiamo gli faccia bene giocare ancora con la Primavera in Youth League. Infortuni di oggi? Hodzic è un po' dolente alla spalla, Turco ancora non l'ho visto"

Sulla mancanza di coraggio nel secondo tempo: "Devo analizzare in maniera lucida. Anche con l'Arezzo la ricerca del risultato ha condizionato il risultato, anche l'esperienza dei ragazzi. Abbassarsi non è stata una mia richiesta, mi sarebbe piaciuto continuare a essere aggressivi come nel primo tempo. Nella ripresa ci siamo abbbassati ma non siamo troppo bravi nel difendere"

Sulle scelte a centrocampo: "Sto cercando di mettere i giocarori nelle migliori condizioni. Hodzic è un giocatore che cerca molto di fraseggiare e da mezzala aveva difficoltà. Facciamo abbassare anche Silvano per quel motivo: io sono contento della partita dei tre centrocampisti"

Su Vos, può essere utile anche per la prima squadra? "A volte ci scordiamo il percorso dei ragazzi ma è un campionato diverso, la Serie C ha un'intensita e un livello che magari lui non si aspettava, non è una giustificazione. Dobbiamo avere pazienza. Capisco che ci sia la volontà di vederlo. Non sono stupito dell'andamento fino a qui della squadra. Il bilancio lo faremo alla fine del girone di andata"

Sui tanti impegni che aspettano il Milan Futuro: "Te lo saprò dire alla fine del ciclo. I ragazzi al giorno della partita sono sempre coinvolti e motivati. Abbiamo parecchie scelte. Mi auguro solo che i ragazzi siano in salute perché quando ce li ho a disposizione è meglio"

Sulla posizione di Jimenez: "Ne discutiamo spesso anche con lo staff. La verità è che abbiamo avuto qualche necessità con infortuni di Cuenca e Chaka. Può e deve migliorare in fase difensiva, anche come esterno alto. E' una risorsa del club come lo sono tanti altri ma è indubbio che sia un ragazzo di valore"

Su Longo e Turco, perché titolare il secondo? "Col fatto che Francesco va con la prima squadra per la Champions, devo dosare le forze. Aveva fatto gol Turco e volevo dargli continuità da quel punto di vista. E' arrivato in una situazione dove non aveva grande preparazione. Sono contento però di come sono applicati e tutti quanti vorremmo metterli nelle migliori condizioni"