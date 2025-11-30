Milan Futuro-Brusaporto (1-0): rossoneri a un passo dal raddoppio con Dutu
30' | Brusaporto in possesso in questo frangente di gara, con l'obiettivo di aprire la difesa rossonera.
26' | OCCASIONE MILAN FUTURO! Stacco imperioso di capitan Dutu dentro l'area di rigore del Brusaporto. Bravo il portiere avversario a rispondere presente e negare il gol del raddoppio al Diavolo.
25' | Galvanizzato dal vantaggio il Milan Futuro ha sfiorato subito il raddoppio con Chaka Traoré.
23' | GOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! Gol molto bello di Diego Sia che di piattone la mette sul secondo palo. Grande discesa di Cappelletti sulla destra, che offre al 10 rossonero un cioccolatino che deve solo essere scartato.
21' | Primo squillo del Milan con il tiro dalla lunga distanza di Eletu.
19' | Brusaporto vicino al vantaggio con il colpo di testa di Seck. Palla fuori non di molto.
17' | Ammonito Odogu per aver fermato fallossamente Siani in ripartenza.
14' | Altro grande intervento di Torriani, che ha negato il gol di Martini, arrivato a calciare indisturbato, e a botta sicura, dall'altezza del dischetto del rigore.
13' | Tiro cross molto insidioso del Brusaporto. Intervento salvifico di Cappelletti che di punta ha anticipato l'attaccante avversario evitando guai peggiori.
11' | Gran diagonale mancino di Seck. Bravo Torriani a rispondere ancora una volta presente distendendosi sul suo lato sinistro.
8' | Ritmi piuttosto bassi in questo inizio di partita.
4' | Brusaporto due volte pericoloso nella stessa azione. Bravo Torriani a sventare ogni pericolo deviando la palla in calcio d'angolo.
1' | Si parte al Chinetti, è cominciata Milan Futuro-Brusaporto.
------
Amici ed amiche di MilanNews.it una buona domenica a tutti da Lorenzo De Angelis e benvenuti allo stadio Chinetti di Solbiate Arno per la 14esima giornata di Serie D, girone B, che vedrà il Milan Futuro di Massimo Oddo sfidare il Brusaporto, ad oggi la terza forza di questo campionato. Vincere permetterebbe all'U23 rossonera non solo di dare continuità all'ottima vittoria di settimana scorsa contro la Real Calepina, ma anche di accorciare in classifica proprio sulla formazione gialloblù, al momento più avanti di 6 lunghezze.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-BRUSAPORTO
MILAN (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti; Eletu Sala; Sia, Traoré, Ibrahimovic; Asanji. A disposizione: Bouyer, Karaca, Borsani, Cullotta, Branca, Geroli, Seedorf, Magrassi, Domnitei. Allenatore: Massimo Oddo.
BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiativo, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini, Austoni, Siani. A disposizione: Fusi, Rebussi, Finazzi, Caferri, Quarena, Di Cintio, Franchini, Ratti, Moraschi. Allenatore: Maurizio Terletti.
ARBITRO: Nenad Radonavonic della sezione di Maniago.
ASSISTENTI: Mongelli, Ferretti.
