live mn Milan Futuro-Rimini (0-0): Ianesi prova a scuotere la partita

PREMI F5 PER AGGIORNARE

59' - Cambio per il Rimini: esce Garetto, entra Conti.

55' - Milan che prova a trovare la via del gol, Rimini che resiste e chiude gli spazi.

52' - IANESI! Destro a giro dell'attaccante dal limite dell'area, la palla finisce alta di poco.

48' - Fallo di Magrassi su Bellodi. L'attaccante rossonero dovrà fare attenzione essendo già stato ammonito nel finale del primo tempo.

16.03 - Inizia il secondo tempo. Una sostituzione per il Rimini che inserisce Cioffi per Gagliano.

15.49 - Un buon Milan in questa prima frazione di gara, che soffre pochissimo e ha le migliori occasioni. Su tutte un calcio di rigore al 25' per fallo sul nuovo acquisto Quirini, subito schierato titolare. Dal dischetto però Magrassi si fa ipnotizzare da Simone Colombi, che sette anni e mezzo dopo neutralizza un rigore. Milan che da quel momento, pur mantenendo il controllo della partita, fatica a rendersi ulteriormente pericoloso.

45' + 2 - Finisce il primo tempo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - Ammonito anche Quirini per gioco falloso.

42' - Ammonito Magrassi, intervento irruento su Langella. È il primo cartellino giallo della partita.

41' - Buona fin qui la prestazione difensiva, che con l'arrivo di Camporese ha trovato un suo equilibrio.

40' - Si lotta a centrocampo, resiste il Rimini.

36' - Milan che porva a reagire dopo la delusione del rigore fallito. I rossoneri mantengono il pallino del gioco ma non riescono a concludere in porta.

34' - Milan in questo momento terzultimo, se il risultato di parità dovesse persistere la squadra di Bonera sarebbe a -5 dal Pontedera che occupa l'ultima posizione disponibile per evitare i playoff.

32' - Sono già due i rigori falliti dal Milan Futuro in questa stagione. Il primo lo aveva sbagliato Francesco Camarda, in occasione della partita contro il Gubbio. Per fortuna i rossoneri vinsero lo stesso per 1-0.

28' - Erano sette anni e mezzo che Simone Colombi non parava un calcio di rigore. L'ultimo quando difendeva i pali del Carpi.

26' - Incredibile, Magrassi fallisce il calcio di rigore! Parata incredibile di Colombi.

25' - RIGORE PER IL MILAN! Netto fallo in area su Quirini.

24' - Primo cambio per il Rimini: esce infortunato De Vitis, entra Piccoli.

21' - Milan in controllo, col Rimini chiuso nella sua area. Ma la situazione non si sblocca.

17' - IANESI! Occasione per l'attaccante all'altezza del dischetto, ma la conclusione è deviata in corner da De Vitis.

15' - Anche il Milan come il Rimini non vince da cinque partite. I rossoneri hanno raccolto solo 2 punti.

10' - Cross di Quirini per Magrassi, anticipato dalla difesa riminese.

9' - Milan che prova a spingere in avanti, buono l'approccio della squadra di Bonera fin qui.

7' - Ci prova Magrassi, nulal di fatto.

6' - Rimini in zona playoff, ma che non trova la vittoria da cinque partite, nelle quali ha raccolto 4 pareggi e una sconfitta.

4' - Ci prova Malaspina su punizione, ma il tiro è deviato. Rimini che risponde in contropiede e conquista un corner.

3' - Il Milan conquista una punizione dal limite dell'area

15.01 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, eccoci al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per seguire insieme Milan Futuro-Rimini, valida per la 24ª giornata del girone B di Serie C. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Coubis, Minotti, Camporese, D'Alessio, Sandri, Malaspina, Stalmach, Quirini; Ianesi, Magrassi. A disp.: Nava, Bozzolan, Hodzic, Sia, Paloschi, Sala, Siman, Vos. All. Daniele Bonera

RIMINI: Colombi; Bellodi, Fiorini, Gagliano, Longobardi, De Vitis, Langella, Cinquegrano, Garetto, Parigi, Lepre. A disp.: Vitali, Ferretti, Gorelli, Conti, Piccoli, Lombardi, Ubaldi, Cioffi. All. Antonio Buscè