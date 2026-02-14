live mn Serie D, Milan Futuro-Breno (0-0): iniziata la sfida!

7' Puniziondi Chaka Traorè che si infrange sulla barriera e termina docile tra le mani del portiere avversario

6' Si fa vedere anche il Milan che spinge con Cappelletti dalla destra: la difesa del Breno resiste ma commette fallo su Sardo dal limite

3' Pericoloso il Breno con un tiro da buona posizione che per fortuna Torriani para con tranquillità

1' Cominciata la sfida!

---

- La formazione ufficiale del Milan:

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Karaca, Vladimirov, Zukic; Cappelletti, Eletu, Sala, Sardo, Ossola; Traorè, Asanji

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove, tra pochi minuti alle ore 14.30, ci sarà il fischio di inizio della sfida tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri dopo la bella vittoria sul Chievo, hanno trovato solo un punto nelle ultime tre gare: è necessario tornare in carreggiata. Per seguire ogni azione della gara, restate con noi!