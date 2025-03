Milan Futuro, gli impegni di marzo della squadra di Oddo

vedi letture

MILAN FUTURO

Ben sei partite in programma per i rossoneri, che ripartiranno dal nuovo tecnico Massimo Oddo in occasione della delicata sfida salvezza sul campo del Legnago. Nessuna sosta - c'è pure un turno infrasettimanale - in un mese fondamentale per il prosieguo della stagione.

SERIE C

29ª giornata, Legnago Salus-Milan Futuro, domenica 2 marzo alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Mario Sandrini

30ª giornata, Milan Futuro-Perugia, sabato 8 marzo alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

31ª giornata, Pineto-Milan Futuro, martedì 11 marzo alle 18.30 (Sky/NOW) - Stadio Mimmo Pavone

32ª giornata, Milan Futuro-Pontedera, sabato 15 marzo alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

33ª giornata, Arezzo-Milan Futuro, sabato 22 marzo alle 19.30 (Sky/NOW) - Stadio Città di Arezzo

34ª giornata, Milan Futuro-Campobasso, sabato 29 marzo alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)